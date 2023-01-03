ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и четыре Vampire ВСУ в Дружковке
В Минобороны России сообщили об уничтожении двух пусковых установок американских РСЗО HIMARS и четыре Vampire ВСУ в Дружковке ДНР.
3 января официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил о том, что служащие российской армии нанесли высокоточные ракетные и авиационные удары в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики, ликвидировав до 120 украинских боевиков и 6 боевых машин.
Помимо прочего, служащие ВС РФ уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, четыре РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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