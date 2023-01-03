Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном

Министр иностранных дел России провёл телефонный разговор с главой МИД Израиля Эли Коэном, выразив готовность в укреплении сотрудничества между Москвой и Тель-Авивом.

3 января пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале сообщила о состоявшемся телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с его израильским коллегой Эли Коэном.

Лавров поздравил Коэна с вступлением в должность министра иностранных дел Государства Израиль и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Тель-Авивом.

Дипломаты также отметили необходимость укрепления потенциала торгово-экономического взаимодействия и созыва очередного заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии.