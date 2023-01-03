Берлин готов конфисковать замороженные российские активы, но с рядом условий

Федеральное правительство готово использовать замороженные российские активы на миллиарды долларов для восстановления Украины при условии, что юридические вопросы будут решены и союзники последуют их примеру.

Федеральное правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию в отношении конфискации российских государственных активов.

Вопрос сложный, и некоторые члены правящей коалиции убеждены в этом больше, чем другие, заявили источники в правительстве ФРГ.