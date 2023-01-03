Захарова: министр бескультуры Литвы Кайрис сидит на ментальном карантине

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что министр бескультуры Литвы Симонас Кайрис сидит на ментальном карантине.

3 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление «министра бескультуры» Симонас Кайрис о необходимости «ввести ментальный карантин для русской культуры».

Захарова считает, что заявление Кайрис, достойное мировой премии «то ли Нобеля, то ли Дарвина» свидетельствует о том, что он уже давно находится на ментальном карантине.