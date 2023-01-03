The Times of Israel: Блинкен отправил Лаврову тайное послание через главу МИД Израиля Коэна
2023-01-03 21:48
Издание The Times of Israel сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание руководителю российского МИД Лаврову.
Послание было передано во время переговоров Коэна и Лаврова. Его содержание не раскрывается.
Ранее сообщалось, что главы МИД Израиля и России обсуждали торгово-экономическое сотрудничество.
Они также договорились о созыве Смешанной Российско-Израильской комиссии.
Опубликовано: Светлана Репина