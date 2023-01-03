The Times of Israel: Блинкен отправил Лаврову тайное послание через главу МИД Израиля Коэна

Издание The Times of Israel сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание руководителю российского МИД Лаврову.

Послание было передано во время переговоров Коэна и Лаврова. Его содержание не раскрывается.

Ранее сообщалось, что главы МИД Израиля и России обсуждали торгово-экономическое сотрудничество.

Они также договорились о созыве Смешанной Российско-Израильской комиссии.