Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В Подмосковье на 81-м году жизни скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Во вторник, 3 января 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» заявило о смерти восьмидесятилетнего последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

Близкие ушедшего из жизни Хасбулатова сообщили о том, что его похороны состоятся в Чеченской Республике, где родился российский политик, вступивший в 1993 году в противостояние с Борисом Ельциным.