Экс-посол ЛНР в России Мирошник: Зеленскому грозит военный переворот
2023-01-04 01:02
Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит военный переворот.
По его словам, это произойдет в случае, если Зеленский откажется выполнять задания западных кураторов.
Мирошник отметил, что пока президент Украины точно следует указаниям, поступающим из Вашингтона и Лондона.
Сегодня президент Украины сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил с ним укрепление обороноспособности страны
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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