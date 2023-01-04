Экс-посол ЛНР в России Мирошник: Зеленскому грозит военный переворот

APS
2023-01-04 01:02

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит военный переворот.

По его словам, это произойдет в случае, если Зеленский откажется выполнять задания западных кураторов.

Мирошник отметил, что пока президент Украины точно следует указаниям, поступающим из Вашингтона и Лондона.

Сегодня президент Украины сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил с ним укрепление обороноспособности страны

Опубликовано: Светлана Репина







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