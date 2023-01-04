Минобороны РФ: число погибших при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS солдат увеличилось до 89

В Минобороны РФ сообщили, что при обстреле Макеевки из американской РСЗО HIMARS со стороны ВСУ погибли 89 российских солдат.

В среду, 4 января 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций здания под Макеевкой, по которому бойцы украинской армии нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS в новогоднюю ночь, количество погибших российских военнослужащих увеличилось до 89.

В российском оборонном ведомстве отметили, что среди жертв массированной атаки украинской армии – подполковник Бачурин.

Всем пострадавшим и семьям погибших военных Вооружённых сил Российской Федерации оказывается вся необходимая помощь и поддержка.