Офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко рассказал о тактике, которую украинские войска применяют на купянском направлении фронта.

4 января представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью журналистам газеты ТАСС, где заявил, что в районе населённого пункта Куземовка на Купянском участке спецоперации вооружённые силы Украины осуществляют оборонительные манёвры, нанося удары и сразу же меняя свою позицию.

По мнению Марочко, всу используют тактику ложных позиций с целью сокрытия численности своей группировки на Донбассе, намереваясь застать врасплох российских военных.