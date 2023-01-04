Марочко: ВСУ применяют ложные позиции для сокрытия своей численности
2023-01-04 10:03
Офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко рассказал о тактике, которую украинские войска применяют на купянском направлении фронта.
4 января представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко дал интервью журналистам газеты ТАСС, где заявил, что в районе населённого пункта Куземовка на Купянском участке спецоперации вооружённые силы Украины осуществляют оборонительные манёвры, нанося удары и сразу же меняя свою позицию.
По мнению Марочко, всу используют тактику ложных позиций с целью сокрытия численности своей группировки на Донбассе, намереваясь застать врасплох российских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей