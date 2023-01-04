«РИА Новости»: ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Пленный украинский солдат утверждает, что армия Украины атаковала собственных сослуживцев после того, как они сложили оружие.

4 января попавший в плен к войскам России представитель 95-ой бригады ВСУ Виталий Лищук сообщил, что его сослуживцы начали стрелять по солдатам армии Украины после того, как они решили не продолжать участие в боевых действия и сдались.

По данным Лищука, когда он и его товарищи попали в плен к российским военным, это заметили другие украинские солдаты, начав вести огонь по пленным сослуживцам. Также Виталий Лищук отметил, что другие представители вооружённых сил Украина начали бросать мины в его сторону.