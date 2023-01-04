Овечкин сделал дубль в игре с «Баффало Сэйбрз», установив рекорд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги среди игроков от 36 лет.

В среду игрок американской команды "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин забил две шайбы в ворота "Баффало Сэйбрз", по итогам чего команда Овечкина обыграла противника со счётом 5:4.

Известно, что в текущем сезоне Александр Овечкин сумел забить 28 голов за время проведения 40 матчей, что стало новым рекордом НХЛ среди игроков от тридцати шести лет. Также сообщается, что на текущий момент Овечкин занимает второе место среди снайперов лиги и забросил 808 шайб в совокупности.