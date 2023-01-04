Пушилин: войска ДНР проявили героизм при спасении раненых в Макеевке

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что бойцы республики продемонстрировали мужество спасая своих сослуживцев в Макеевке после украинского обстрела.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин уведомляет, что после обстрела ПТУ в Макеевке военные ДНР продемонстрировали подлинные героизм и мужество, осуществляя оказание помощи своим раненым товарищам, которые остались под завалами.

По данным Минобороны России, около 00:01 по московскому времени в новогоднюю ночь ВСУ атаковали позиции российских военных в Макеевке из установки HIMARS, что привело к гибели 89 человек.