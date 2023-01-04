Пленённый украинский солдат Виталий Лищук заявил, что ВСУ открыли огонь из миномётов по сдавшимся в плен сослуживцам.

4 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на пленённого бойца украинской 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталия Лищука, сообщило о том, что Вооружённые силы Украины открыли огонь из миномётов по солдатам, которые решили сдаться в плен российской стороне.

Лищук отметил, что после попадания в российский плен ему и другим украинским бойцам, принявшим решение сложить оружие, была оказана вся необходимая медицинская помощь.