МО РФ: войска России уничтожили опорный пункт ВСУ высокоточными боеприпасами

Минобороны России показало видео ликвидации пункта дислокации украинских военных с помощью специальных снарядов.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российские военные применили высокоточные боеприпасы для нанесения прицельного удара по месту временного расположения украинских войск и их тяжёлой техники. По данным Минобороны, использованные солдатами РФ снаряды являются оружием нового поколения и уничтожают любой объект в случае попадания по нему.

Днём ранее стало известно, что российские войска с помощью ракетного удара поразили две американские РСЗО HIMARS, располагавшихся в Дружковке Донецкой Народной республики.