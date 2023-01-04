Минобороны РФ: количество погибших в Макеевке возросло до 89 человек

Как сообщили представители главного военного ведомства России, причиной массовой гибели российских военнослужащих стал удар, который нанесла артиллерия вооруженных сил Украины в ночь на 1 января 2023 года.

В сообщении подчеркивается, что что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, который ранее поставили западные страны киевскому режиму. Также отмечается, что четыре реактивных снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание временной дислокации, в котором находились российские военнослужащие. Боевые части реактивных снарядов от детонации спровоцировали обрушение перекрытий здания.

После нанесенного удара руководителями воинских подразделений России, а также сотрудниками профильных ведомств были предприняты все меры для спасения пострадавших от артиллерийского удара. Поступила информация о том, что два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами сил противовоздушной обороны.

Количество погибших российских военнослужащих в результате артиллерийского удара по Макеевке достигло 89 человек, сообщили представители Министерства обороны России. В настоящее время продолжается разбор завалов, поэтому информация о количестве пострадавших может измениться.