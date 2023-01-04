ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ высокоточными снарядами нового поколения
2023-01-04 12:38
В Минобороны России сообщили об уничтожении с первого выстрела российскими войсками опорных пунктов украинской армии высокоточными снарядами нового поколения.
4 января пресс-служба Министерства обороны России в своём официальном Telegram-канале показало кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что российские войска использовали для уничтожения позиций украинской стороны высокоточные снаряды нового поколения, которые продемонстрировали на практике ювелирную точность.
Опубликовано: Диана Мудреченко