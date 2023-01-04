ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ высокоточными снарядами нового поколения

APS
2023-01-04 12:38

В Минобороны России сообщили об уничтожении с первого выстрела российскими войсками опорных пунктов украинской армии высокоточными снарядами нового поколения.

4 января пресс-служба Министерства обороны России в своём официальном Telegram-канале показало кадры уничтожения бронетехники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что российские войска использовали для уничтожения позиций украинской стороны высокоточные снаряды нового поколения, которые продемонстрировали на практике ювелирную точность.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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