Кадыров: 200 военнослужащих России освобождены из плена ВСУ в декабре

Рамзан Кадыров рассказал об успешной операции по возвращению российских военнопленных домой.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что за декабрь 2022 года Министерству обороны России удалось освободить из украинского плена порядка 200 российских военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в ходе спецоперации.

По данным Кадырова, активное содействие освобождению военнопленных РФ оказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также снабдил бывших узников ВСУ одеждой, едой и всем необходимым для жизнедеятельности.