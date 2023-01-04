Кулеба заявил о начале подготовки к передаче Украине ЗРК Patriot
2023-01-04 14:30
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале подготовки к ускоренной передаче Киеву американских ЗРК Patriot.
4 января глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в официальном пресс-релизе заявил о том, что подготовка к передаче обещанных Соединёнными Штатами киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Patriot уже началась, ввиду чего Киев ожидает развертывания данных систем ПВО «в максимально короткие сроки».
Кулеба также сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия для обеспечения боеспособности украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко