Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ планируют начать крупное наступление в марте этого года

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия планирует начать крупное наступление на позиции российских войск в марте этого года.

В среду, 4 января 2023 года, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC анонсировал попытку масштабного наступления украинской армии.

Будаев утверждает, что весной этого года Вооружённые силы Украины планируют перейти в активные наступательные действия.

Украинская разведка ожидает, что «самые горячие бои» в рамках специальной военной операции России на Украине будут в марте 2023 года.