Россия потеряла «60% своего общего запаса боевых танков и 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей», заявил Эрве Блежан, генеральный директор Европейского Союза.

По его словам, потери России на фронте составили «40% ее бронетранспортеров и 20% артиллерии», которые в настоящее время выведены из строя.

Генштаб ЕС оценивает потери России в живой силе в «60 000 российских бойцов, которые были бы убиты, в три раза больше раненых».

Это означает, что сегодня из строя вышло около 250 000 российских военных. Украинские потери, как это ни парадоксально, определить труднее, и они «менее значительны, чем потери русских, но все же значительны», отметил источник.

Генеральный штаб Европейского Союза, агентство, отвечающее за оповещение, оценку и стратегическое планирование.