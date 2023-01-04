Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по военной комендатуре в Васильевке

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска обстреляли здание военной комендатуры в регионе.

Глава совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что бойцы вооружённых сил Украины атаковали здание военной комендатуры, дислоцирующееся в населённом пункте Васильевка Запорожской области, что привело к человеческим жертвам.

По данным Рогова, возле обстрелянного здания стояла очередь мирных граждан, которые намеревались получить пропуски для передвижения своих машин. При этом Владимир Рогов не стал раскрывать количество погибших при обстреле.