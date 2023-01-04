Захарова: Италия не может быть посредником в переговорах РФ и Украины

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему итальянское правительство не может играть роль арбитра в российско-украинских переговорах.

Вечером среды официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала новый пост в личном Telegram-канале, где заявила, что после начала СВО в Украине множество западных государств выразили готовность стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой, однако некоторые из них преследуют эгоистичные цели.

По мнению Захаровой, примером такой страны является Италия, которая обещает помочь России в мирных переговорах, но при этом поставляет вооружения украинским войскам.