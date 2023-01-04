Лидеры 2 партий Германии требуют отставки главы Минобороны ФРГ Ламбрехт

Немецкие политики Фридрих Мерц и Маркус Зёдер утверждают, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обязана уйти в оставку.

4 января возглавляющие немецкие партии ХДС и ХСС Мерц и Маркус Зёдер публично заявили, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт должна подать в отставку по собственному желанию в связи с некомпетентными действиями на посту, который данный политик занимает.

По мнению Зёдера, некоторые мировые военные эксперты чувствуют себя неловко из-за слов Ламбрехт, произнесённых на публике, поскольку они выдают крайнюю неопытность главы Минобороны ФРГ.