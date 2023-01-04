Yomiury: экс-глава МИД Северной Кореи казнен из-за проблем с посольством КНДР в Британии

Японское издание сообщило о казни экс-главы МИД Северной Кореи казнен из-за проблем с посольством КНДР в Великобритании.

Бывший министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо и еще четверо дипломатов "по всей вероятности" были казнены в конце лета или осенью прошлого года, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на материалы собственного журналистского расследования.

Высокопоставленный чиновник занимал пост главы северокорейского МИД с 2016 по 2020 годы. В качестве одной из вероятных причин называются проблемы с посольством в Великобритании.

Власти КНДР усилили слежку за своими дипломатами, особенно в странах Запада. Собеседники японского издания рассказали о массовых кадровых чистках и репрессиях, проведенных в стране.

Ли Ён Хо заметная фигура во внешней политике Северной Кореи. Именно он сыграл ключевую роль в организации встречи Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа.