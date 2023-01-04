Оппозиция Германии требует от Шольца отставки главы Минобороны Ламбрехт

Лидеры оппозиционного партийного блока ФРГ Маркус Зёдер и Фридрих Мерц потребовали от канцлера Олафа Шольца отставки министра обороны страны Кристины Ламбрехт.

Они заявили, что своим пребыванием на посту главы Минобороны Ламбрехт ослабляет авторитет самого Шольца.

Политики напомнили, что на этот пост Кристину Ламбрехт назначил канцлер, поэтому он и должен уволить ее.

Оппозиционеры отметили, что военные не заслуживают такого министра, но она держится за своб должность очень крепко.