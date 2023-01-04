МО РФ: при обстреле больницы в Токмаке со стороны ВСУ погиб майор Александр Сеикаев

В Минобороны РФ сообщили, что при обстреле больницы в городе Токмак со стороны ВСУ погиб майор медицинской службы Александр Сеикаев.

4 января пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате нанесённого вчера, 3 января, украинскими бойцами удара из реактивной системы залпового огня HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы погиб майор медицинской службы Александр Сеикаев.

Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных из больницы Токмака и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, невзирая на опасность «прилётов» украинских снарядов, которые и стали причиной героической смерти российского врача.

За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александр Сеикаев посмертно награжден Орденом Мужества.