Захарова объяснила, почему Италия не может быть посредником между Украиной и Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Италия не может выступать посредником между Украиной и Россией.

Она пояснила, что эта страна занимает агрессивную антироссийскую позицию и помогает киевскому режиму.

Захарова считает странным, что страна, которая поставляет на Украину передовую военную технику, предлагает себя в качестве посредника.

Она также подчеркнула, что Украина получает от Италии противопехотные мины, из-за которых гибнет гражданское население Донбасса.