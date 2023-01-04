Захарова объяснила, почему Италия не может быть посредником между Украиной и Россией
2023-01-04 20:35
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Италия не может выступать посредником между Украиной и Россией.
Она пояснила, что эта страна занимает агрессивную антироссийскую позицию и помогает киевскому режиму.
Захарова считает странным, что страна, которая поставляет на Украину передовую военную технику, предлагает себя в качестве посредника.
Она также подчеркнула, что Украина получает от Италии противопехотные мины, из-за которых гибнет гражданское население Донбасса.
Опубликовано: Светлана Репина