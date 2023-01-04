Reuters: Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10 RC

Агентство Reuters сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал ему поставки бронемашин AMX-10 RC.

Макрон отметил, что обсуждает с французским министром вооруженных сил Себастьеном Лекорню новые поставки боеприпасов и оружия украинским военным.

В частности, Франция планирует передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar из тех, что ранее были заказаны Данией.

Ранее Макрон говорил о том, что Франция поставила Украине ракетные установки и системы ПВО Crotale.