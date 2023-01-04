Вольф: Зеленский боится, что украинцы возненавидят его за боевые действия на Украине

Американский профессор Ричард Вольф заявил, что президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится, что украинцы возненавидят его за боевые действия на Украине.

4 января американский экономист Ричард Вольф в своём аккаунте Twitter высказал своё мнение о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский опасается, что украинцы никогда не простят его самого за боевые действия на территории украинского государства.

Вольф отметил факт того, что в условиях боевых действий и в политике трансформация из обожаемого народными массами героя в злодея может произойти крайне быстро.