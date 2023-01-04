Глава украинского «Энергоатома» Котин: Запорожскую АЭС нужно забрать силой
2023-01-04 23:03
Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что украинская сторона должна вернуть контроль над Запорожской АЭС с использованием силовых методов.
По его словам, создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции не представляется возможным.
Котин отметил, что сейчас все надежды в отношении Запорожской АЭС возлагаются на украинских военных.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что консультации с российской и украинской сторонами по поводу создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются.
Опубликовано: Светлана Репина