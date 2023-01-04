Издание ТАСС утверждает, что некоторые высокопоставленные американские политики признают успешность действий российских военных на Артемовском направлении.

Журналисты газеты ТАСС взяли интервью у сотрудника исполнительной ветви власти Соединённых Штатов, который на условиях полной анонимности признал, что вооружённые силы России поступательно достигают серьёзного прогресса в боевых действиях возле Бахмута (Артёмовска).

По мнению неуказанного американского политика, в Вашингтоне уверены, что Минобороны РФ вложили много средств в группировку российской армии, которая находится на Артемовском участке фрона, ввиду чего дальнейшее развитие событий возле этого города предсказать затруднительно.