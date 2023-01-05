В Минобороны Польши рассказали о покупке 116 американских танков Abrams
2023-01-05 00:03
Минобороны Польши сообщает, что руководитель ведомства Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку в страну 116 американских танков М1А1 Abrams.
Американские танки будут адаптированы к требованиям польских Вооруженных сил и сопутствующей техники.
Помимо танков, американская сторона поставит Польше запчасти и расходные материалы, а также диагностическое оборудование и передвижные ремонтные мастерские.
Ранее сообщалось о переброске в Польшу 700 единиц военной техники НАТО, включая танки Abrams.
Опубликовано: Светлана Репина