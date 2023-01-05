Глава военной разведки Украины Буданов анонсировал весеннее наступление ВСУ

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ намерены перейти в наступление.

По его мнению, пик боевых действий будет в марте. Он отметил, что наступление будет масштабным, «от Крыма до Донбасса», а его целью станет восстановление границ 1991 года.

Буданов пообещал, что вооруженный конфликт не затянется надолго. Он также подчеркнул, что все американские налогоплательщики смогут увидеть, на что шли их деньги.

Глава разведки убежден, что украинским военным удастся отбить у России ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.