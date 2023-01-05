В Германии призвали запретить отдельным странам блокировать решения Евросоюза
2023-01-05 00:49
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу следует отказаться от принципа принятия решений только при условии согласия всех членов блока.
По ее словам, в нынешних условиях больше нельзя допускать, чтобы отдельные государства могли блокировать решения всего ЕС.
Бербок считает более справедливым и результативным вариантом голосование квалифицированным большинством.
Она подчеркнула, что это позволит Евросоюзу быстрее принимать решения, поскольку из-за необходимости консенсуса часто возникают проблемы.
Опубликовано: Светлана Репина