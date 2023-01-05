В Германии призвали запретить отдельным странам блокировать решения Евросоюза

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюзу следует отказаться от принципа принятия решений только при условии согласия всех членов блока.

По ее словам, в нынешних условиях больше нельзя допускать, чтобы отдельные государства могли блокировать решения всего ЕС.

Бербок считает более справедливым и результативным вариантом голосование квалифицированным большинством.

Она подчеркнула, что это позволит Евросоюзу быстрее принимать решения, поскольку из-за необходимости консенсуса часто возникают проблемы.