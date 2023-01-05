Пушков высмеял реакцию Моравецкого на прославление Бандеры в Киеве

Сенатор Алексей Пушков подверг критике слова польского премьера Матеуша Моравецкого на пост Верховной рады Украины в Twitter, который поздравлял население страны с днём рождения националиста Степана Бандеры.

Представитель Совета Федерации России Алексей Пушков утверждает, что реакция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на героизацию нацистского преступника Степана Бандеры в Украине "не стоит ломаного гроша", поскольку Варшава неспособна привлечь Киев к ответственности.

Накануне Моравецкий заявил, что правительство Польши не потерпит попыток украинских националистов восхвалять Бандеру, поскольку этот человек ответственен за Волынскую резню 1943 года, в ходе которой украинцы убили от 100 до 200 тысяч поляков.