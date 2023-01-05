Американский юрист Аджаму Барака утверждает, что европейцы начали понимать намеренный характер втягивания своих стран в антироссийскую риторику.

Утром четверга правозащитник Аджаму Барака опубликовал новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где заявил, что население европейских стран осознало заговор коллективного Запада по целенаправленному втягиванию Евросоюза в конфликт с Россией на фоне специальной военной операции в Украине.

По мнению Бараки, недавнее высказывание внука Шарля де Голля Пьера о нацеленности западных государств на конфронтацию с Москвой отражает подлинные настроения европейцев.