Amazon сократит более 18 000 рабочих мест

Сокращение рабочих мест в Amazon затронет более 18 000 сотрудников, больше, чем предполагалось ранее, признала группа в среду, 4 января, после разоблачений Wall Street Journal, в котором упоминалось 17 000 увольнений.

В сообщении на сайте группы генеральный менеджер Энди Джасси указывает, что группа «планирует сократить чуть более 18 000 рабочих мест», в том числе в Европе.

План сокращения рабочих мест является крупнейшим среди недавних объявлений о сокращении рабочей силы, затрагивающих технологический сектор в Соединенных Штатах.

Это также самое массовое сокращение персонала в истории сиэтлской компании.