В ООН отказались комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался давать комментарии по поводу недавних заявлений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда об истинных целях Минских соглашений 2014 года.

5 января официальный представитель Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга ушёл от ответа на вопрос представителей СМИ об отношении Генсека организации Антониу Гутерриша к недавним заявлениям бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления ВСУ.

Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но не рассказал журналистам о позиции Гутерриша, заявив, что оставил бы исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам.