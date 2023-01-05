В ООН отказались комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался давать комментарии по поводу недавних заявлений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда об истинных целях Минских соглашений 2014 года.
5 января официальный представитель Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга ушёл от ответа на вопрос представителей СМИ об отношении Генсека организации Антониу Гутерриша к недавним заявлениям бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления ВСУ.
Дюжаррик назвал этот вопрос правомочным, но не рассказал журналистам о позиции Гутерриша, заявив, что оставил бы исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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