Как заявил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине политолог Кристиан Меллинг, задача по возврату Крыма и Донбасса является для украинского руководства заведомо нереалистичной.

Это мнение Меллинг высказал в своей статье для известного издания Zdf. В этой публикации политолог пишет, что Донбасс, который полностью контролируется Россией с 2014 года, будет крайне сложной задачей для украинских властей. Что касается возврата Крыма, который де-факто интегрирован в состав Российской Федерации и находится под мощной защитой Москвы с 2014 года, то такие планы заведомо нереальны. Как считает политолог, Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы.

Публикация вызвала резонанс в политических кругах Германии и среди широкой общественности, однако со стороны официальных властей Украины, а также представителей Евросоюза пока никаких комментариев на этот счет не последовало.