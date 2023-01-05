Володин: если ФРГ конфискует активы России, то Россия сделает то же самое с активами ФРГ

Руководитель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что планируемое изъятие Германией принадлежащих России активов для последующей передачи их Украине станет началом процесса игнорирования международного права другими странами.

Чиновник напомнил о том, что сравнительно недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель откровенно рассказала, как вместе с бывшим руководителем Франции Франсуа Олландом «обманула международное сообщество», воспользовавшись Минскими соглашениями для милитаризации Украины.

Как считает председатель Госдумы, сегодня власти Германии приняли стратегическое решение о перекладывании проблем, созданных их предшественниками, на Российскую Федерацию. Именно с этой целью они вынашивают планы по изъятию российских активов «для восстановления Украины».

По словам Володина, подобное решение «положит начало процессу», когда все страны будут игнорировать международное право и «по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным». Это высказывание думского лидера прямо указывает на то, что в ответ Россия может забрать себе находящиеся на ее территории активы Германии. Более того — данный факт станет прецедентом, после которого в мире может начаться неконтролируемая конфискация и передача активов между государствами, находящимися в состоянии конфликта или имеющими какие-либо претензии друг к другу.