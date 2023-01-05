Госпогранкомитет Беларуси сообщил о провокациях ВСУ с применением оружия
Пресс-служба белорусского Погранкомитета утверждает, что украинские пограничники участили случаи провокаций в адрес коллег из Беларуси.
Днём четверга официальный Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь уведомил, что представители вооружённых сил Украины часто провоцируют белорусских военных на совместных участках границы.
По данным ГПК Беларуси, последняя провокация со стороны ВСУ была зарегистрирована возле контрольно-пропускного пункта Поддобрянка, где украинские войска осознанно направляли боевое оружие на белорусских коллег, показывая им оскорбительные жесты, попутно выражаясь нецензурной бранью.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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