Госпогранкомитет Беларуси сообщил о провокациях ВСУ с применением оружия

Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша

Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.

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