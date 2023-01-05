Балицкий: число погибших при ударе ВСУ по Васильевке выросло до 6 человек

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших при ударе ВСУ по городу Васильевка выросло до 6 человек.

5 января губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что число погибших при ударе из ствольной артиллерией со стороны Вооружённых сил Украины по городу Васильевка увеличилось до шести человек.

Балицкий добавил, что в настоящее время известно о тридцати семи пострадавших мирных жителях Васильевки, среди которых шестнадцатилетняя девочка.

Всем пострадавшим при обстреле украинскими боевиками города в Запорожской области оказывается вся необходимая медицинская помощь.