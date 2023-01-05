В Минобороны России сообщили о ликвидации около 55 представителей "батальона имени Шейха Мансура" в Донецкой Народной республике.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что возле населённого пункта Константиновка в ДНР российские войска нейтрализовали около пятидесяти пяти солдат "батальона им. Шейха Мансура", который сражается на стороне вооружённых сил Украины.

В ходе брифинга Минобороны РФ сотрудник ведомства Игорь Конашенков уведомил, что в результате успешной наступательной операции армии России недалеко от Константиновки также были уничтожены шесть бронетранспортёров и обычных машин, используемых ВСУ в военных целях на Донбассе.