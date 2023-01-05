Telegraph: НАТО может вмешаться в конфликт на Украине, начав войну с РФ
Издание Telegraph рассказало о причинах, по которым война между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться уже в 2023 году.
Экс-полковник вооружённых сил Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон дал интервью местной газете The Telegraph, где заявил, что администрация стран НАТО не верит в завершение холодной войны с Россией, ввиду чего она может перейти в горячую фазу.
По мнению Бреттона-Гордона, в текущем году между РФ и Североатлантическим альянсом может начаться прямое военное столкновение из-за вероятного вмешательства Соединённых Штатов в украинский конфликт с целью побыстрее его завершить, продемонстрировав Москве собственные красные линии, перейдя которые Москва может быть привлечена к ответственности Вашингтоном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Наталья
Васильев рассказал, что женился на франуженке Анн, чтобы очутиться во Франции, где находилась его любимая Маша
Историк моды Александр Васильев признался, что вынужден был жениться на француженке Анн, так как это был единственный способ покинуть СССР. Во Францию уехала художница Маша, в которую был влюблен Александр.Подробнее...
-