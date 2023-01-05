Telegraph: НАТО может вмешаться в конфликт на Украине, начав войну с РФ

Издание Telegraph рассказало о причинах, по которым война между Россией и Североатлантическим альянсом может начаться уже в 2023 году.

Экс-полковник вооружённых сил Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон дал интервью местной газете The Telegraph, где заявил, что администрация стран НАТО не верит в завершение холодной войны с Россией, ввиду чего она может перейти в горячую фазу.

По мнению Бреттона-Гордона, в текущем году между РФ и Североатлантическим альянсом может начаться прямое военное столкновение из-за вероятного вмешательства Соединённых Штатов в украинский конфликт с целью побыстрее его завершить, продемонстрировав Москве собственные красные линии, перейдя которые Москва может быть привлечена к ответственности Вашингтоном.