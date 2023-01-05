Макгрегор: слова Макрона о Крыме являются сигналом Украине

Антонов изменился до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Известный музыкант Юрий Антонов мучается от болей в ногах. Он уже перенес несколько операций, но здоровье его все равно подводит. Певец сильно осунулся и изменился так, что его трудно узнать.

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