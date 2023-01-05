Макгрегор: слова Макрона о Крыме являются сигналом Украине

APS
2023-01-05 16:19

Экс-полковник США Дуглас Макгрегор оценил недавние высказывания французского президента Эммануэля Макрона о нежелании России отказываться от крымского полуострова.

Информационное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с отставным американским полковником Дугласом Макгрегором, который сообщил, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил о нежелании правительства России отказываться от приобретённых территорий, среди которых фигурирует Крым.

По мнению Макгрегора, новое высказывание Макрона является посланием администрации Киева, которое сигнализирует об изменчивости позиций западных политиков.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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