Макгрегор: слова Макрона о Крыме являются сигналом Украине
2023-01-05 16:19
Экс-полковник США Дуглас Макгрегор оценил недавние высказывания французского президента Эммануэля Макрона о нежелании России отказываться от крымского полуострова.
Информационное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с отставным американским полковником Дугласом Макгрегором, который сообщил, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил о нежелании правительства России отказываться от приобретённых территорий, среди которых фигурирует Крым.
По мнению Макгрегора, новое высказывание Макрона является посланием администрации Киева, которое сигнализирует об изменчивости позиций западных политиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей