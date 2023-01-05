Washington Post рассказал о поставках БМП Bradley США в Украину

Американское издание рассказало о возможном включении БМП Bradley в очередной пакет военной помощи США в Украину.

Администрация США может включить боевые машины пехоты (БМП) Bradley в очередной пакет военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Ранее о возможности передачи БМП Bradley для нужд украинской армии заявлял президент США Джо Байден.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение может быть принято в самое ближайшее время.