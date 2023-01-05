Режиссер Никита Михалков находится в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония

Воспаление легких развилось на фоне коронавируса. 77-летнего режиссера доставили сначала в московскую ГКБ №67, потом перевезли в другую больницу.

Известного кинодеятеля из московской ГКБ №67 из-за ухудшения самочувствия переправили в другое учреждение с помощью реанимационной бригады.

На данный момент состояние 77-летнего Михалкова оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы победить болезнь и избежать опасных осложнений.

Изначально Никита Михалков попал в больницу с диагнозом COVID-19, на фоне которого у него развилась тяжелая пневмония.

Болезнь настигла режиссера сразу после наступления Нового года. Пока каких-то предварительных прогнозов, касающихся состояния Никиты Михалкова, врачи не дают.

Как известно в декабре этого года режиссер попал под санкции Евросоюза.

Сам Михалков объяснял это так: попал он в черный список из-за того, что «десять лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине и о зверином бандеровском отношении к людям».