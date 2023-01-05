Минобороны Беларуси сообщило о получении партии новых БТР-82A и БТР-80К

В Минобороны Беларуси сообщили, что в белорусскую армию на вооружение прибыла партия новых БТР-82A и БТР-80К.

5 января пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь, со ссылкой на заместителя командира десантно-штурмовой бригады по вооружению Александра Ботяновского, в своём официальном Telegram-канале сообщила о прибытии в страну БТР-82A и БТР-80К, изготовленных на Арзамасском машиностроительном заводе.

Ботяновский отметил, что БТР-82A и БТР-80К прибыли на территорию Беларуси согласно плану перевооружения образцов БТР-80, а также подчеркнул факт того, что личный состав десантно-штурмовой бригады уже обучен использованию данными бронетранспортёрами.