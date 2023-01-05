Захарова назвала задержание Касема в Риге местью диктаторских режимов

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема является местью диктаторских режимов.

5 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема по подозрению в шпионаже и нарушении экономических санкций Европейского союза, введённых против России.

Захарова выдержала свою уверенность в том, что арест Касема является «местью диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность».

Также Мария Захарова заявила о том, что Марат Касем рассказывал, что власти прибалтийских стран преследовали его за профессиональную деятельность.