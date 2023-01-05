МО РФ: российские войска прекратят боевые действия в зоне СВО на Рождество

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска на 36 часов прекратят боевые действия в зоне спецоперации на Рождество.

5 января пресс-служба Министерства обороны России в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что в соответствие с поручением президента Российской Федерации Владимиром Путиным главе российского оборонного ведомства в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня.

Отмечается, что прекращение боевых действий в зоне проведения специальной военной операции России на Украине будет действовать по всей линии соприкосновения сторон.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг введения режима прекращения огня киевским режимом на Рождество.