МО РФ: российские войска прекратят боевые действия в зоне СВО на Рождество
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска на 36 часов прекратят боевые действия в зоне спецоперации на Рождество.
5 января пресс-служба Министерства обороны России в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что в соответствие с поручением президента Российской Федерации Владимиром Путиным главе российского оборонного ведомства в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня.
Отмечается, что прекращение боевых действий в зоне проведения специальной военной операции России на Украине будет действовать по всей линии соприкосновения сторон.
В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг введения режима прекращения огня киевским режимом на Рождество.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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